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15:55 (мск), источник: Фонтанка

Услуги «электрика» обошлись пенсионерке почти в 600 тысяч рублей

После визита мужчины, который представился сотрудником «Петроэлектросбыта», пожилая жительница Петербурга осталась без всех своих накоплений.

Как стало известно «Фонтанке», электрик пришел к 90-летней пенсионерке домой на улицу Добровольцев, дом 26, в полдень 23 июня. Для солидности, вор принес чемодан и большую сумку с инструментами.

Покопавшись для виду в проводах, он сказал, что все исправно и ушел. Не вовремя насторожившаяся женщина пошла проверять «тайник» на полке шкафа и нашла его пустым. На момент визита молодого человека петербурженка накопила 665 тысяч рублей.

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