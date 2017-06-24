Услуги «электрика» обошлись пенсионерке почти в 600 тысяч рублей

Как стало известно «Фонтанке», электрик пришел к 90-летней пенсионерке домой на улицу Добровольцев, дом 26, в полдень 23 июня. Для солидности, вор принес чемодан и большую сумку с инструментами.

Покопавшись для виду в проводах, он сказал, что все исправно и ушел. Не вовремя насторожившаяся женщина пошла проверять «тайник» на полке шкафа и нашла его пустым. На момент визита молодого человека петербурженка накопила 665 тысяч рублей.