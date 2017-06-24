Услуги «электрика» обошлись пенсионерке почти в 600 тысяч рублей
После визита мужчины, который представился сотрудником «Петроэлектросбыта», пожилая жительница Петербурга осталась без всех своих накоплений.
После визита мужчины, который представился сотрудником «Петроэлектросбыта», пожилая жительница Петербурга осталась без всех своих накоплений.
Как стало известно «Фонтанке», электрик пришел к 90-летней пенсионерке домой на улицу Добровольцев, дом 26, в полдень 23 июня. Для солидности, вор принес чемодан и большую сумку с инструментами.
Покопавшись для виду в проводах, он сказал, что все исправно и ушел. Не вовремя насторожившаяся женщина пошла проверять «тайник» на полке шкафа и нашла его пустым. На момент визита молодого человека петербурженка накопила 665 тысяч рублей.