Погода на Южном Урале испортится 25 июня

В связи с неблагоприятным прогнозом повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах энергетики, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП, сообщили в главке МЧС по Челябинской области.

Спасательное ведомство рекомендует при усилении ветра ограничить выход из зданий; если шквал застиг на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий, но не стоит прятаться около стен домов, на остановках, под рекламными щитами или деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре и грозах стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.