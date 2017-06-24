В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлили по 25 июня.
В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлили по 25 июня.
В воскресенье на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром 20−25 м/с.
На реках, малых водотоках и водотоках бассейна реки Кубань
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: «01», «101» или по номеру
Напомним, что в Анапе в связи с действующим штормовым предупреждением запретили купание на всех пляжах курорта.