В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

В воскресенье на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром 20−25 м/с.

На реках, малых водотоках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) и Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: «01», «101» или по номеру 8 (861) 268−64−40 , сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в Анапе в связи с действующим штормовым предупреждением запретили купание на всех пляжах курорта.