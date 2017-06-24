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15:43 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение

В Краснодарском крае штормовое предупреждение продлили по 25 июня.

В воскресенье на Кубани ожидаются сильные дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром 20−25 м/с.

На реках, малых водотоках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) и Республики Адыгея ожидаются подъемы уровней воды до неблагоприятных отметок.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам: «01», «101» или по номеру 8 (861) 268−64−40, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в Анапе в связи с действующим штормовым предупреждением запретили купание на всех пляжах курорта.

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