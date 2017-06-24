Опора освещения сложилась на просп. Независимости в Минске, пострадавших нет

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просп. Независимости в Минске утром 24 июня произошла деформация опоры освещения, никто не пострадал, сообщается на сайте Мингорисполкома.

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Деформировалась опора освещения, подлежащая плановой замене. По словам заместителя председателя Мингорисполкома Виктора Лаптева, проблема была устранена в течение получаса. Аварийные службы частично опору демонтировали и вывезли с проезжей части. Никто не пострадал. Благодаря действиям коммунальных служб города и ГАИ заторов в движении удалось избежать.

Как отметил Виктор Лаптев, опору восстановят в ближайшее время. «Оперативно ведется обследование всех опор освещения, подлежащих замене, в целях дальнейшей безопасной эксплуатации», — сказал заместитель председателя Мингорисполкома.

Работа по замене опор освещения ведется планово. Основная их часть уже заменена, остальные будут заменены до конца года.