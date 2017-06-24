Опора освещения сложилась на просп. Независимости в Минске, пострадавших нет

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На просп. Независимости в Минске утром 24 июня произошла деформация опоры освещения, никто не пострадал, сообщается на сайте Мингорисполкома.
Деформировалась опора освещения, подлежащая плановой замене. По словам заместителя председателя Мингорисполкома Виктора Лаптева, проблема была устранена в течение получаса. Аварийные службы частично опору демонтировали и вывезли с проезжей части. Никто не пострадал. Благодаря действиям коммунальных служб города и ГАИ заторов в движении удалось избежать.
Как отметил Виктор Лаптев, опору восстановят в ближайшее время. «Оперативно ведется обследование всех опор освещения, подлежащих замене, в целях дальнейшей безопасной эксплуатации», — сказал заместитель председателя Мингорисполкома.
Работа по замене опор освещения ведется планово. Основная их часть уже заменена, остальные будут заменены до конца года.