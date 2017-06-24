Лукашенко направил соболезнование Шарифу в связи с терактами в Кветте и Парачинаре

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования премьер-министру Пакистана Навазу Шарифу и семьям погибших в результате террористических атак в Кветте и Парачинаре 23 июня. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Печаль и боль принесла новость об очередных нападениях террористов на мирных жителей, — говорится в соболезновании. — Уверен, что подобные поступки не помешают выбранному руководством Пакистана курсу на укрепление мира, безопасности и спокойствия в стране, не сломают дух единства нации».

Глава государства подчеркнул, что общество решительно осуждает идеи, которые через свои беспощадные преступления несут их авторы-фанатики.

Александр Лукашенко выказал слова солидарности с пакистанским народом, отметив, что вместе со всем белорусским народом искренне сочувствует семьям погибших и желает выздоровления потерпевшим.