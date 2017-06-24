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16:30 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Иракские правительственные силы наступают на последние участки исторической части Мосула, где укрылось менее 200 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Arabiya.

Источник: AP 2017

По данным его источников в иракском командовании, в операции задействованы отряды армейского спецназа, Федеральной полиции и сил быстрого реагирования МВД страны.

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Взрыв в Мосуле: мечеть Ан Нури, где ИГИЛ провозгласила свой халифат, уничтожена

Под контролем боевиков остается порядка 500 кв. м в густонаселенной части Старого города на западном берегу реки Тигр. Большинство окопавшихся в жилых зданиях боевиков — снайперы и террористы-смертники. За последние сутки удалось ликвидировать 115 боевиков, отмечают в командовании.

Боевые действия сосредоточены в квартале Эль-Фарук вблизи от соборной мечети Ан-Нури. Культовое сооружение, где в 2014 году главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади объявил о создании «халифата», террористы сравняли с землей в среду. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади расценил эту акцию как «официальное заявление о поражении» ИГ.

Кампания по выдворению ИГ из второго по величине города Ирака и главного оплота террористов — Мосула — началась в октябре прошлого года. За это время наземным формированиям при поддержке ВВС международной коалиции во главе с США и Ирака удалось освободить Восточный Мосул и занять значительную территорию на западе города. Как заявил 22 июня аль-Абади, о полном освобождении Мосула будет объявлено в ближайшие несколько дней.

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