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17:57 (мск), источник: Новости Воронежа

Жителю Воронежа грозит два года тюрьмы за срубленный в своем дворе клен

В Воронеже полиция задержала 34-летнего горожанина, которого подозревают в незаконной рубке дерева.

Источник: Новости Воронежа

ЧП, как выяснили правоохранители, произошло 23 мая 2017 года. Житель многоэтажки, расположенной на улице 20 лет Октября без разрешения топором вырубил росший во дворе клен.

«Материальный ущерб от этих действий составил 11 тысяч рублей, — рассказали в МВД. — О происшествии в полицию заявили местные жители».

На место прибыл участковый. Он установил подозреваемого и задержал его.

«В отделе полиции мужчина пояснил, что дерево мешало доступу солнечного света в его квартиру», — отметили в МВД.

Отметим, мужчине грозит штраф или до двух лет лишения свободы.

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