СМИ узнали о сборке бомбы смертником из Манчестера по роликам в YouTube

Следствия выяснило, что Абеди просматривал на YouTube и других ресурсах видеоролики, в которых были инструкции по созданию взрывчатки и подготовке бомбы. Также он скачивал из Интернета рецепты взрывчатки, которую использовал для совершения теракта.

Издание отмечает, что даже после совершения теракта, на YouTube и Facebook были доступны видеоинструкции, в которых пошагово описывается процесс создания взрывного устройства с использованием пероксида ацетона, который для создания бомбы использовал Абеди. Подобную взрывчатку можно производить в домашних условиях.

Бомбы с использованием пероксида ацетона являются известным средством террористов: так, эта взрывчатка использовалась при терактах в Лондоне в 2005 году и в атаках в Париже и Брюсселе в 2015 и 2016. В опубликованном в марте послании боевиков, совершивших теракт в аэропорту Брюсселя, организаторы взрыва заявляли, что у них есть более 100 кг этого вещества.

Видеоролики с рассказом о создании бомбы в домашних условиях, были выпущены базирующейся в секторе Газа группировкой, связанной с «Исламским государством» (запрещенная в России организация). В них же описывалось, где и как лучше производить теракт. Один из подобных роликов, сообщает газета, набрал более 4 тыс. просмотров.

Теракт на стадионе «Манчестер Арена» был совершен 22 мая после концерта певицы Амрианы Гранде. В результате взрыва погибли 23 человек, более 100 пострадали. Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Следователи установили, что смертником, совершившим взрыв, был выходец из Ливии, выросший в Великобритании, Салман Абеди. О его экстремистских взглядах полиции было известно до совершения теракта. СМИ узнали о планах брата манчестерского террориста напасть на конвой ООН За некоторое время до атаки он посетил Ливию для встречи с родными. Как выяснилось, его брат и отец были в курсе замыслов Абеди. Брат смертника, Хашим, также принимал участие в террористической активности и планировал совершить атаку на конвой ООН в Ливии.