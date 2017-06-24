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18:07 (мск), источник: Publika.md

В селе Волонтировка во время грозы погибла 12-летняя девочка

В селе Волонтировка района Штефан-Водэ во время вчерашней грозы погибла 12-летняя девочка. Она наступила на оборванный провод.

Источник: Publika.md

А в Кишиневе в больницу попала женщина, на которую рухнула ветка. Без света гроза оставила 85 населенных пунктов. В столице повалено множество деревьев, повреждены крыши домов.

В жилом доме на Рышкановке затопило 13 квартир. Там ветром снесло крышу. Жильцы говорят, что кровля протекала и раньше. А вчера в квартирах шел дождь, как на улице.

«С той стороны крышу снесло полностью. Здесь лило, как из ведра. Все намокло — компьютер, телевизор, одежда, книги».

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«Когда снесло крышу, был очень сильный грохот. Я испугалась, была дома с двумя маленькими детьми. Текла вода, было очень страшно».

Жильцы говорят, что несколько лет назад в доме начали строить мансарду. Но застройщик обанкротился, и работу так и не закончили.

«Уже несколько лет при каждом дожде ставим ведра и тазы. Нет выхода из ситуации».

А на улице Георге Уреке упавшее дерево повредило газовые трубы и оборвало провода.

«Все испугались. Особенно жильцы квартиры над нами. У них повредило стену».

Сотрудники зеленхоза говорят, что работы после грозы — не на один день.

«Трудятся 200−220 рабочих. Самая сложная ситуация — работы на Ботанике и в Центре», — сказал глава зеленхоза Елиферий Харуца.

Больше всего деревьев повалило на улицах Георге Асаки, Пушкина, Хынчештской и Мунчештской. Здесь долго не ходили троллейбусы.

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