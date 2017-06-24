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22:24 (мск), источник: Newslab.ru

Пьяный водитель скорой помощи в Центральном районе протаранил две иномарки

Автомобиль скорой помощи устроил аварию на ул. 2-я Брянская, в которой никто не пострадал, сообщили 24 июня в пресс-службе ГИБДД.

О необычном происшествии на ул. 2-я Брянская в Красноярске сообщили очевидцы — автомобиль скорой помощи разбил две иномарки, так как водитель был пьян.

В ГИБДД пояснили, что ГАЗель поднималась в гору по направлению к ул. Караульная и около АЗС «Магнат-РД» столкнулся с автомобилями Ford и Hyundai. В происшествии никто травм не получил.

В ГИБДД подтвердили, что водитель «скорой» находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме него в машине были еще два человека, его приятели.

Полицейские установили, что автомобиль, по документам, находится на ремонте. Теперь предстоит выяснить кто управлял им — работник сервиса, угонщик или «штатный» водитель.

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