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19:38 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

ОБСЕ: на Южнодонбасском водопроводе — большая утечка воды

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ написал, что коммунальное предприятие готово провести ремонт, а миссия — способствовать проведению и наблюдать, но выразил сомнение в готовности сторон конфликта гарантировать безопасность специалистам.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 23 июня обнаружил на Южнодонбасском водопроводе большую утечку воды.

Об этом миссия сообщает в Twitter, указывая, что ремонт объекта жизненно важен для 1,5 млн человек с обеих сторон линии столкновения.

Первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг написал, что коммунальное предприятие готово провести ремонт, а миссия — способствовать проведению и наблюдать, люди ждут выполнения ремонтных работ, но выразил сомнение в готовности сторон конфликта гарантировать безопасность специалистам.

​Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине заявили о стрельбе и взрывах рядом с патрулем, которые произошли в пятницу в районе линии соприкосновения в Луганской области.

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