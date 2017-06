Машина упала в реку недалеко от Павлодара, мужчину унесло течением

Вчера в 15 часов в районе села Кенжеколь на Иртыше четверо людей, отъезжая от берега около обрыва, свалились в реку. - Троим удалось спастись, четвёртого мужчину унесло течение. Машину с воды изъяли. Мужчина всплывал пару раз и исчез с поля зрения. - Поиски ведутся пока безуспешно. Если есть у кого возможность помочь пешим либо на воде- откликнитесь пожалуйста! - Поиски пешим ходом есть возможность идти с обеих сторон по берегу. ✉️ @club_dobryakov_pavlodar_

A post shared by Типичный Павлодар (@tipavlo) on Jun 23, 2017 at 10:02pm PDT