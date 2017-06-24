Машина упала в реку недалеко от Павлодара, мужчину унесло течением
Машина с пассажирами свалилась в реку.
Машина с пассажирами свалилась в реку.
АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Машина с водителем и тремя пассажирами упала в реку недалеко от Павлодара 23 июня, одного из пассажиров найти не удалось, сообщил паблик «Типичный Павлодар» в Instagram.
По его информации, вчера, в пятницу, около 15 часов, в районе пригородного павлодарского села Кенжеколь, машина с четырьмя мужчинами, отъезжая от берега Иртыша, около обрыва, свалилась в реку.
Вчера в 15 часов в районе села Кенжеколь на Иртыше четверо людей, отъезжая от берега около обрыва, свалились в реку. — Троим удалось спастись, четвёртого мужчину унесло течение. Машину с воды изъяли. Мужчина всплывал пару раз и исчез с поля зрения.
Троим из находившихся в автомобиле удалось спастись, четвёртого унесло течением. Как оказалось, это был Александр Головин, 1984 года рождения.
«Он всплывал пару раз и исчез из поля зрения, — говорится в сообщении. — Машину из воды изъяли».
К поискам пропавшего мужчины, как обычно, подключились волонтеры «Клуба добряков». Они попросили павлодарцев и сельчан, имеющих лодки, помочь в поисках утонувшего. А тех, у кого нет плавсредств, помочь обследовать берег.
Три дня назад утонул в реке на «золотых песках», в пригородном павлодарском селе Мичурино, 15-летний павлодарец Никита Кизибаев, тело которого волонтеры нашли ночью 23 июня. А перед этим добровольцы и спасатели 37 дней искали тело прыгнувшей 13 мая с автомоста студентки одного из павлодарских колледжей, 17-летней Рании Махметовой, которое было обнаружено 19 июня.