Машина упала в реку недалеко от Павлодара, мужчину унесло течением

АСТАНА, 24 июн — Sputnik. Машина с водителем и тремя пассажирами упала в реку недалеко от Павлодара 23 июня, одного из пассажиров найти не удалось, сообщил паблик «Типичный Павлодар» в Instagram.

По его информации, вчера, в пятницу, около 15 часов, в районе пригородного павлодарского села Кенжеколь, машина с четырьмя мужчинами, отъезжая от берега Иртыша, около обрыва, свалилась в реку.

Вчера в 15 часов в районе села Кенжеколь на Иртыше четверо людей, отъезжая от берега около обрыва, свалились в реку. — Троим удалось спастись, четвёртого мужчину унесло течение. Машину с воды изъяли. Мужчина всплывал пару раз и исчез с поля зрения.