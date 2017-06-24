В Лондоне загорелся жилой дом

Из-за ЧП на дежурный номер поступило около 50 звонков от жителей близлежащих домов, первый звонок был примерно в 16.25 (18.25 мск). Известно, что возгорание началось в квартире на третьем этаже, причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших нет.

Над четырехэтажным зданием, согласно Twitter-акаунтам очевидцев событий, поднимается «огромное облако дыма».

Повышенное внимание к ЧП такого рода в Лондоне началось после пожара 14 июня, когда загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек.