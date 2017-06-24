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20:06 (мск), источник: РИА Новости

В Лондоне загорелся жилой дом

ЛОНДОН, 24 июн — РИА Новости. Жилой дом загорелся в восточном Лондоне в районе Бетнал Грин в субботу, на месте работают десять пожарных расчетов, а также спасатели, в общей сложности 72 человека, сообщает в субботу столичная противопожарная служба.

Из-за ЧП на дежурный номер поступило около 50 звонков от жителей близлежащих домов, первый звонок был примерно в 16.25 (18.25 мск). Известно, что возгорание началось в квартире на третьем этаже, причина пожара неизвестна, сведений о пострадавших нет.

Над четырехэтажным зданием, согласно Twitter-акаунтам очевидцев событий, поднимается «огромное облако дыма».

Повышенное внимание к ЧП такого рода в Лондоне началось после пожара 14 июня, когда загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower. Погибли по меньшей мере 79 человек.

Скотланд-Ярд в пятницу сообщил новые детали расследования, согласно которым пожар начался из-за холодильника модели FF175BP Hotpoint. Кроме этого стало известно, что облицовка и теплоизоляция здания не прошли тесты на соответствие нормам противопожарной безопасности.

В субботу представитель правительственного департамента коммун и местного управления сообщил, что была проведена масштабная проверка других зданий, которая показала, что облицовка 27 зданий в стране от Лондона до Манчестера и Плимута не соответствует требованиям противопожарной безопасности.

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