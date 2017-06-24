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22:12 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Озёрной в Калининграде двухлетний ребёнок погиб после падения из окна пятого этажа

В Калининграде с пятого этажа дома на улице Озёрной упал двухлетний ребёнок. Инцидент произошёл в субботу, 24 июня.

Источник: Калининград.Ru

Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК Вадим Якубов, от полученных травм ребёнок скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Уточняются все обстоятельства случившегося.

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