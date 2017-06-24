На улице Озёрной в Калининграде двухлетний ребёнок погиб после падения из окна пятого этажа
В Калининграде с пятого этажа дома на улице Озёрной упал двухлетний ребёнок. Инцидент произошёл в субботу, 24 июня.
В Калининграде с пятого этажа дома на улице Озёрной упал двухлетний ребёнок. Инцидент произошёл в субботу, 24 июня.
Как рассказал корреспонденту Калининград.Ru и.о. старшего помощника руководителя регионального СУ СК Вадим Якубов, от полученных травм ребёнок скончался.
На месте происшествия работает