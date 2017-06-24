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20:23 (мск), источник: 112.ua

В Харьковской обл. в результате ДТП погибла 19-летняя девушка, пострадали 5 человек

Автомобиль «ВАЗ» съехал в кювет и перекинулся.

В результате ДТП в Харьковской обл. в результате ДТП погибла 19-летняя девушка, еще 5 человек пострадали. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла минувшей ночью вблизи с. Богуславка.

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«По предварительной информации 27-летний водитель автомобиля “ВАЗ” на автодороге между селами Богуславка и Лозовая Боровского района не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание автомобиля. В результате аварии 19-летняя девушка получила многочисленные травмы, от которых скончалась на месте. Водитель и четыре пассажира автомобиля с телесными повреждениями были доставлены в хирургическое отделение Боровской центральной районной больницы. Транспортное средство доставлено на штрафную площадку в Боровское отделение полиции», — говорится в сообщении.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.

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