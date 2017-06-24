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20:34 (мск), источник: РИА Новости

В Ставропольском крае велосипедист облил кислотой двух девушек

ПЯТИГОРСК, 24 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Велосипедист в Ставропольском крае брызнул двум девушкам в лицо кислотой, они госпитализированы, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

«Вечером 23 июня текущего года на улице Октябрьской в городе Буденновске переходившим дорогу 15-летней и 16-летней девушкам проезжавший в попутном направлении на велосипеде молодой человек брызнул в лицо кислотой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушки получили ожоги разной степени тяжести и были доставлены в больницу. По данному факту СУ СК по Ставропольскому краю «возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Следствие просит помощи в установлении подозреваемого в совершении хулиганства, добавляет СК.

«К настоящему времени по уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Ставропольскому краю проводятся мероприятия, направленные на установление лица, совершившего преступление, а также проводятся иные следственные и процессуальные действия», — уточняет ведомство.

«Главное управление МВД России по Ставропольскому краю объявляет вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию, которая будет способствовать задержанию подозреваемого, причинившего телесные повреждения несовершеннолетним девушкам в городе Буденновске, облив их неустановленной жидкостью», — сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

При выплате вознаграждения будет обеспечена полная конфиденциальность, добавили в ведомстве.

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