Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Мангистау

Инцидент случился вечером, 23 июня. Во втором батальоне войсковой части № 25744 перед отбоем проводилась вечерняя перекличка, во время которой дежурный не обнаружил в строю одного из военнослужащих и сразу же поднял тревогу, пишет Лада.

Как рассказали в войсковой части, сбежавший солдат был призван в ряды вооружённых сил из Уральска в 2017 году.