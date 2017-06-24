Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Мангистау
Отсутствие солдата срочной службы обнаружили при проведении вечерней проверки. Сейчас ведутся поиски 19-летнего дезертира.
Отсутствие солдата срочной службы обнаружили при проведении вечерней проверки. Сейчас ведутся поиски 19-летнего дезертира.
Инцидент случился вечером, 23 июня. Во втором батальоне войсковой части № 25744 перед отбоем проводилась вечерняя перекличка, во время которой дежурный не обнаружил в строю одного из военнослужащих и сразу же поднял тревогу, пишет Лада.
Как рассказали в войсковой части, сбежавший солдат был призван в ряды вооружённых сил из Уральска в 2017 году.
Дезертир покинул часть без оружия, сейчас ведутся его поиски. Войсковая часть № 25744 расположена на 23 км дороги, ведущей в посёлок Курык, что за ТОО «МАЭК-Казатомпром». Здесь дислоцируется морская пехота