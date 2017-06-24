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21:05 (мск), источник: Informburo.kz

Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Мангистау

Отсутствие солдата срочной службы обнаружили при проведении вечерней проверки. Сейчас ведутся поиски 19-летнего дезертира.

Источник: Informburo.kz

Инцидент случился вечером, 23 июня. Во втором батальоне войсковой части № 25744 перед отбоем проводилась вечерняя перекличка, во время которой дежурный не обнаружил в строю одного из военнослужащих и сразу же поднял тревогу, пишет Лада.

Как рассказали в войсковой части, сбежавший солдат был призван в ряды вооружённых сил из Уральска в 2017 году.

Дезертир покинул часть без оружия, сейчас ведутся его поиски. Войсковая часть № 25744 расположена на 23 км дороги, ведущей в посёлок Курык, что за ТОО «МАЭК-Казатомпром». Здесь дислоцируется морская пехота военно-морских сил Министерства обороны РК.

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Солдат-срочник сбежал из войсковой части в Мангистау
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