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21:41 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Под Киевом столкнулись два авто: трое погибли, среди жертв — депутат

Авария произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка. Согласно информации, столкнулись два автомобиля, после чего произошло возгорание.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В ДТП под Киевом погибли три человека, среди них — депутат областного совета Борис Панченко. Об этом сообщил в Facebook глава Киевской ОГА Александр Горган.

Он уточнил, что столкнулись два автомобиля, после чего произошло возгорание. Еще один человек пострадал.

«Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 г. р. Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка на повороте к с. Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей. В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП. Фуру развернуло в отбойник и на месте образовалась огромная пробка на выезд из Киева.

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