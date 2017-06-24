В Одесской обл. мужчина на почве ревности устроил на улице стрельбу

Как уточняют правоохранители, в местный отдел полиции позвонил гражданин, который сообщил, что недалеко от бани на земле лежит избитый мужчина, а рядом с ним находится обрез охотничьего ружья.

В Подольске области мужчина устроил на почве ревности стрельбу посреди улицы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

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На месте полиция установила, что местный житель пытался выстрелить в свою бывшую сожительницу, которую приревновал к другому мужчине. Это сделать ему помешали и пуля попала в землю.

С места происшествия изъяты обрез охотничьего ружья и другие предметы. Ранее данный гражданин привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических средств и оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное провождения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия. Мужчина задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.