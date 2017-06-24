Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Гид по летним диетам
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Астролог Василиса Володина показала редкое семейное фото
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Разрушительный град изрешетил машины в Хакасии (фото и видео)
Kia Rio: официальные фото новой модели
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
10Умер Гельмут Коль
22:51 (мск), источник: 112.ua

В Одесской обл. мужчина на почве ревности устроил на улице стрельбу

Он задержан, открыто уголовное производство.

Источник: 112.ua

В Подольске области мужчина устроил на почве ревности стрельбу посреди улицы, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как уточняют правоохранители, в местный отдел полиции позвонил гражданин, который сообщил, что недалеко от бани на земле лежит избитый мужчина, а рядом с ним находится обрез охотничьего ружья.

Читайте также
В Днепре произошла стрельба: один человек погиб, еще один — в больнице

На месте полиция установила, что местный житель пытался выстрелить в свою бывшую сожительницу, которую приревновал к другому мужчине. Это сделать ему помешали и пуля попала в землю.

С места происшествия изъяты обрез охотничьего ружья и другие предметы. Ранее данный гражданин привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических средств и оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное провождения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия. Мужчина задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Новости 112. Выпуск от 23:00, 24.06.2017
Сборная России проиграла Мексике в матче Кубка конфедераций
Украина отреагировала на поездку Путина в Крым
Самолеты США провели разведку возле кораблей РФ вблизи Сирии
Париж планирует представить всемирный пакт об окружающей среде
СМИ: в конгрессе США призвали выйти из договора РСМД
Акинфеев: А что мне, пойти повеситься? Полоскайте
Киев готовит для россиян контроль биометрических данных
Спорт
Обидно. Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч Сборная России, показав в матче с Мексикой (1:2) лучший футбол при Черчесове, проиграла и вылетела с Кубка конфедераций
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь