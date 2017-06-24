В Одесской обл. мужчина на почве ревности устроил на улице стрельбу
Он задержан, открыто уголовное производство.
Он задержан, открыто уголовное производство.
В Подольске области мужчина устроил на почве ревности стрельбу посреди улицы, сообщает
Как уточняют правоохранители, в местный отдел полиции позвонил гражданин, который сообщил, что недалеко от бани на земле лежит избитый мужчина, а рядом с ним находится обрез охотничьего ружья.
На месте полиция установила, что местный житель пытался выстрелить в свою бывшую сожительницу, которую приревновал к другому мужчине. Это сделать ему помешали и пуля попала в землю.
С места происшествия изъяты обрез охотничьего ружья и другие предметы. Ранее данный гражданин привлекался к ответственности за незаконное хранение наркотических средств и оружия.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное провождения с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия. Мужчина задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.