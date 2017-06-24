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21:37 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

На Московском мосту в Киеве ищут взрывчатку — СМИ

Неизвестный сообщил о минировании белого автомобиля «ВАЗ-2101», который стоит у моста. Патрульные трех районов, в которых территориально расположен мост, разыскивают данный автомобиль.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании Московского моста в Киеве. Об этом сообщает в субботу сайт «Еспресо».

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Как отмечается, неизвестный сообщил о минировании белого автомобиля «ВАЗ-2101», который стоит у моста.

Сейчас патрульные трех районов, в которых территориально расположен мост, разыскивают данный автомобиль. Звонивший в полицию также заявил, что он вооружен.

Ранее полиция Киева подтвердила, что в центральном офисе партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», обнаружена взрывчатка. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

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