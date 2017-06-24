На Московском мосту в Киеве ищут взрывчатку — СМИ

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании Московского моста в Киеве. Об этом сообщает в субботу сайт «Еспресо».

СМИ сообщили, кто находился внутри взорванного в центре Киева джипа

Как отмечается, неизвестный сообщил о минировании белого автомобиля «ВАЗ-2101», который стоит у моста.

Сейчас патрульные трех районов, в которых территориально расположен мост, разыскивают данный автомобиль. Звонивший в полицию также заявил, что он вооружен.