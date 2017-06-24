В Донецкой обл. при пожаре погиб мужчина
Огнем было уничтожено 3 оконных блока, 3 дверных блока и бытовые вещи бывшего использования.
Огнем было уничтожено 3 оконных блока, 3 дверных блока и бытовые вещи бывшего использования.
В Лимане Донецкой области произошел пожар в жилом доме, погиб мужчина. Об этом сообщили в
Горел одноэтажный жилой дом, во время тушения было обнаружено тело мужчины. На ликвидацию пожара понадобилось менее двух часов.
Огнем было уничтожено 3 оконных блока, 3 дверных блока и бытовые вещи бывшего использования. Причина возгорания устанавливается.