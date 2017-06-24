Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Завещание Алексея Баталова удивило родных
Любовь облегчает боль
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Сын Тины Канделаки покорил пользователей Сети
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Нарколог объяснил феномен "пьяного мальчика"
Находка на Алтае угрожает теории эволюции
Байкер одним пинком спровоцировал цепь аварий (видео)
Audi e-tron Sportback пойдет в серию
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
В России подешевели частные дома
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
20Скончался актер Алексей Баталов
21:48 (мск), источник: 112.ua

В Донецкой обл. при пожаре погиб мужчина

Огнем было уничтожено 3 оконных блока, 3 дверных блока и бытовые вещи бывшего использования.

В Лимане Донецкой области произошел пожар в жилом доме, погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС области.

Горел одноэтажный жилой дом, во время тушения было обнаружено тело мужчины. На ликвидацию пожара понадобилось менее двух часов.

Огнем было уничтожено 3 оконных блока, 3 дверных блока и бытовые вещи бывшего использования. Причина возгорания устанавливается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Погода на завтра: В Украине без осадков, температура до +31
Сборная России проиграла Мексике в матче Кубка конфедераций
Украина отреагировала на поездку Путина в Крым
СМИ: в Мосуле остается менее 200 боевиков ИГ
ФРГ призывает сократить поток беженцев, а не спорить из-за квот
ВВС Израиля нанесли удар по сирийским позициям
Акинфеев: А что мне, пойти повеситься? Полоскайте
Киев готовит для россиян контроль биометрических данных
Спорт
Обидно. Cборная России проиграла Мексике свой лучший матч Сборная России, показав в матче с Мексикой (1:2) лучший футбол при Черчесове, проиграла и вылетела с Кубка конфедераций
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
В Москве перестали строить торговые центры
Риелторы рассказали о самых дешевых квартирах в аренду в Москве
Покупку квартиры предложили подтверждать отпечатками пальцев
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь