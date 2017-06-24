В Прикамье случилось смертельное ДТП
Авария, в которой погибла женщина 1966 года рождения, произошла 23 июня текущего года на 102-м километре автодороги Кукуштан — Чайковский. Водитель был пьян.
Авария, в которой погибла женщина 1966 года рождения, произошла 23 июня текущего года на 102-м километре автодороги Кукуштан — Чайковский. Водитель был пьян.
По предварительной информации ГУ МВД по Пермскому краю, управляя автомобилем «УАЗ-Патриот», 50-летний мужчина допустил съезд транспорта кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии погибла пассажирка — женщина, 1966 года рождения.
Предварительно установлено, что мужчина управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП проводится проверка.