Во Львовской обл. мужчину ударило током во время монтажных работ, он погиб
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, тело погибшего отправлено на экспертизу.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, тело погибшего отправлено на экспертизу.
В Городоцком районе Львовской области в результате поражения электрическим током во время выполнения монтажных работ погиб мужчина, сообщает
Сообщается, что вчера вечером в местное отделение полиции обратилась 50-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что 35-летний местный житель, который в доме выполнял работы по монтажу вагонки, умер в результате поражения электротоком.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, тело погибшего отправлено на экспертизу.
По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).