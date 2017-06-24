Во Львовской обл. мужчину ударило током во время монтажных работ, он погиб

В Городоцком районе Львовской области в результате поражения электрическим током во время выполнения монтажных работ погиб мужчина, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сообщается, что вчера вечером в местное отделение полиции обратилась 50-летняя жительница одного из сел района, которая сообщила, что 35-летний местный житель, который в доме выполнял работы по монтажу вагонки, умер в результате поражения электротоком.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители, тело погибшего отправлено на экспертизу.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).