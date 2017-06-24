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23:01 (мск), источник: РИА Новости

В Брюсселе полиция открыла огонь по водителю, попытавшемуся совершить наезд

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Полиция брюссельской коммуны Моленбек была вынуждена открыть огонь по автомобилю, водитель которого попытался совершить наезд на стражей порядка, сообщает издание Libre.

Источник: AP 2017

По информации газеты, полицейские патрулировали район вокзала «Брюссель-Запад» (Bruxelles-Ouest). Они собирались проверить документы у водителя Mercedes. Когда стражи порядка подошли к автомобилю, он «сорвался с места».

«Они успели отскочить и не пострадали. Они быстро отреагировали, дважды выстрелив», — цитирует издание заявление местной прокуратуры.

Как сообщается, на автомобиле скорее всего был ворованный номерной знак. Водителю удалось скрыться с места происшествия.

Моленбек-Сен-Жан — одна из 19 коммун, составляющих Брюссельский столичный округ. В этой коммуне проживал террорист, попытавшийся во вторник устроить взрыв на центральном вокзале бельгийской столицы.

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