В Брюсселе полиция открыла огонь по водителю, попытавшемуся совершить наезд

По информации газеты, полицейские патрулировали район вокзала «Брюссель-Запад» (Bruxelles-Ouest). Они собирались проверить документы у водителя Mercedes. Когда стражи порядка подошли к автомобилю, он «сорвался с места».
«Они успели отскочить и не пострадали. Они быстро отреагировали, дважды выстрелив», — цитирует издание заявление местной прокуратуры.
Как сообщается, на автомобиле скорее всего был ворованный номерной знак. Водителю удалось скрыться с места происшествия.
Моленбек-Сен-Жан — одна из 19 коммун, составляющих Брюссельский столичный округ. В этой коммуне проживал террорист, попытавшийся во вторник устроить взрыв на центральном вокзале бельгийской столицы.