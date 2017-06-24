В Брюсселе полиция открыла огонь по водителю, попытавшемуся совершить наезд

По информации газеты, полицейские патрулировали район вокзала «Брюссель-Запад» (Bruxelles-Ouest). Они собирались проверить документы у водителя Mercedes. Когда стражи порядка подошли к автомобилю, он «сорвался с места».

«Они успели отскочить и не пострадали. Они быстро отреагировали, дважды выстрелив», — цитирует издание заявление местной прокуратуры.

Как сообщается, на автомобиле скорее всего был ворованный номерной знак. Водителю удалось скрыться с места происшествия.