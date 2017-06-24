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22:48 (мск), источник: Ipress.ua

Полиция Одессы начала расследование по факту нападения на активистку Пидпалу

В Одессе полиция начала расследование по факту сегодняшнего нападения на общественную активистку — участник экспертной комиссии «группа 2 мая» Светлану Пидпалу.

Источник: Ipress.ua

Как сообщил советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, открыто уголовное производство по ст. 125 Уголовного кодекса («умышленное нанесение легких телесных повреждений»).

«Правоохранители воспринимают это вполне серьезно, все понимают, как важно установить причастных лиц, а главное мотивы. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в производстве по ст. 125 УК, прямо сейчас оперативно следственная группа изымает видео с камер района, где произошло нападение. Ход следствия под личным контролем руководства ГУ ЧП», — сообщил Форостяк.

По словам активиста Владислава Балинского на Светлану караулили двое на углу улиц Кузнечной и Тираспольской в ​​13: 30−14: 00.

«Один остался за рулем заведенного мопеда, второй сначала позвал, потом схватил за руку, развернул и забрызгал лицо из баллончика. Затем затолкал в угол арочного въезда и начал бить кулаками по лицу», — сообщил Балинский.

По его словам, когда Пидпала упала, нападающий вместе с сообщником скрылся на мопеде в неизвестном направлении. Пострадавшую доставили в больницу. По предварительным данным, в поджоге закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мягких тканей и надкостницы лобной части головы, большая гематома.

Напомним, сегодня в центре Одессы неизвестные избили активистку Пидпалу. Попала участвует в различных акциях протеста, направленных против уничтожения зеленых зон и застройки побережья Черного моря в Одессе. Она также является активной участницей независимого расследования, которое проводит общественная комиссия «группа 2 мая», созданная в 2014 году после массовых беспорядков, которые привели к гибели 48 человек.

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