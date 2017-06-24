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22:56 (мск), источник: РБК

Экс-кандидата в президенты США Берни Сандерса обвинили в мошенничестве

Семья бывшего участника президентской гонки в США Берни Сандерса оказалась под расследованием после обвинений в мошенничестве. Сандерса обвиняют в том, что он помог своей жене в махинациях с банковским кредитом, сообщает CBS.

Источник: AP 2017

Иск в отношении супруги политика, Джейн Сандерс, был подан в ноябре 2016 года. Ее обвинили в том, что она на момент нахождения на должности президента колледжа в городе Берлингтон, незаконно получила кредит от банка People's United на сумму в $10 млн. Эти деньги были потрачены на приобретение земельного участка в пользу колледжа.

Сандерс, в свою очередь, заподозрен в том, что он использовал свое политическое влияние для того, чтобы помочь жене получить кредит.
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Супружеская пара уже наняла адвокатов для представления их позиции в суде.

CBS отмечает, что заявителем по иску выступает экс-руководитель президентской кампании Трампа в штате Вермонт Брэди Тоинзин. Советник Сандерса, Джефф Уивер, заявил, что выдвинутые обвинения политически мотивированы. Он подчеркнул, что заявка на кредит была одобрена финансовым советом колледжа.

Берни Сандерс, сенатор от штата Вермонт, в 2016 году принял участие в президентской гонке в США. Он выступал одним из претендентов на пост президента от Демократической партии, однако проиграл внутрипартийное голосование Хиллари Клинтон.

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