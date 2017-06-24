Три человека погибли в результате аварии с бензовозом в Подмосковье
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Три человека погибли в результате столкновения легковушки и бензовоза в Подмосковье, сообщили «Интерфаксу» в субботу в
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Три человека погибли в результате столкновения легковушки и бензовоза в Подмосковье, сообщили «Интерфаксу» в субботу в
«По предварительной информации, трое человек погибли», — сообщили в
В свою очередь информированный источник сообщил «Интерфаксу», что столкновение произошло в районе 20-го километра трассы А107 (Московское малое кольцо) в районе подмосковного Солнечногорска.