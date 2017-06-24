Убийцу ветерана АТО возле Золотых ворот арестовали: залог не предусмотрен
Срок ареста составит два месяца, и подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.
Срок ареста составит два месяца, и подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.
В Киеве Шевченковский райсуд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олийныка Анатолия Чивикова. Об этом сообщает ТСН.
«Пытался скрыть улики, сбежать. Прокуроры просили два месяца без залога. Суд поддержал их просьбу», — прокомментировала решение
Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.
Прощаться с Сергеем Олийныком в воскресенье в Украинском доме, а похоронят его на Берковецком кладбище столицы.
Как сообщалось, подозреваемый требовал от