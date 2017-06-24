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24 июня, источник: УНИАН

Убийцу ветерана АТО возле Золотых ворот арестовали: залог не предусмотрен

Срок ареста составит два месяца, и подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

Источник: УНИАН

В Киеве Шевченковский райсуд избрал меру пресечения для подозреваемого в убийстве ветерана АТО Сергея Олийныка Анатолия Чивикова. Об этом сообщает ТСН.

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«Пытался скрыть улики, сбежать. Прокуроры просили два месяца без залога. Суд поддержал их просьбу», — прокомментировала решение пресс-секретарь прокуратуры Надежда Максимец.

Подозреваемому грозит до 15 лет за решеткой.

Прощаться с Сергеем Олийныком в воскресенье в Украинском доме, а похоронят его на Берковецком кладбище столицы.

Как сообщалось, подозреваемый требовал от парня-музыканта, который играл возле Золотых ворот, деньги и угрожал расправой. За жертву нападения вступился отец. Олийнык получил два смертельных ножевых удара — в живот и грудь. Убийцу задержали на крыше 5-этажки напротив.

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