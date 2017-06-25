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08:20 (мск), источник: БЕЛТА

Полиция Египта задержала боевиков, планировавших атаки на христиан

МВД Египта распространило сведения об аресте шести предполагаемых террористов, планировавших совершить взрывы в церквях и на иных объектах, принадлежащих христианам.

Источник: БЕЛТА

По сообщениям правоохранителей, нападения планировались в ближайшие дни, во время мусульманского праздника разговения Ид аль-Фитр, а также в конце месяца.

Напомним, христиане Египта неоднократно становились мишенью для террористов. Наиболее крупный теракт в этом году произошел девятого апреля. Террористы-смертники синхронно атаковали два храма в Александрии и Танте во время празднования христианами Вербного воскресенья. В результате двойного теракта погибли 50 человек.

Египетские копты-христиане — одна из самых многочисленных христианских общин Ближнего Востока. Они составляют около 10% от почти 90 млн населения страны.

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