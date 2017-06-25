Полиция Египта задержала боевиков, планировавших атаки на христиан
МВД Египта распространило сведения об аресте шести предполагаемых террористов, планировавших совершить взрывы в церквях и на иных объектах, принадлежащих христианам.
МВД Египта распространило сведения об аресте шести предполагаемых террористов, планировавших совершить взрывы в церквях и на иных объектах, принадлежащих христианам.
По сообщениям правоохранителей, нападения планировались в ближайшие дни, во время мусульманского праздника разговения Ид
Напомним, христиане Египта неоднократно становились мишенью для террористов. Наиболее крупный теракт в этом году произошел девятого апреля.
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