Задержанный за нарушение ПДД житель ВКО скончался во время допроса
Житель села Каратума Урджарского района
Житель села Каратума Урджарского района
Как рассказала вдова Ракымберди Кыдырмолдина Сандугаш Алдажарова, трагедия произошла 18 июня. В тот день ее 53-летний муж нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения на односторонней улице. Автомобиль сельчанина остановила патрульная автомашина.
«Сначала мой муж находился в патрульной полицейской машине. Там же за аналогичное нарушение был остановлен еще один автолюбитель, которому полицейские выписали протокол и отпустили. Затем на полицейском авто сотрудники увезли моего мужа в неизвестном направлении. Через полчаса, когда они вернулись, Ракымберди был в очень подавленном настроении, выглядел бледным и растерянным», — сообщила женщина.
Мужчину, несмотря на жалобы на боли в сердце, доставили в отдел внутренних дел Аягозского района.
«Это было примерно в 9.30 утра. Спустя 30 минут к отделению полиции подъехала бригада скорой помощи, которая находилась в ОВД около 20 минут. Лишь спустя четыре часа, в 14.00, родным сообщили, что мой муж скоропостижно скончался в кабинете следователя, а тело уже находится в морге», — заявила Сандугаш Алдажарова.
Как стало известно позднее, медики приехали в РОВД, когда Кыдырмолдин уже умер.
Сандугаш Алдажарова рассказала, что родные, ехавшие с Кыдырмолдиным, целый день находились на жаре возле РОВД.
«Полицейские просто издевались над ними. Этим людям по 60, 65, 70 лет, а они должны были сидеть голодные у дверей отделения полиции с самого утра до восьми вечера», — высказалась женщина.
Родственники Кыдырмолдина уверены, что в его гибели виновны сотрудники полиции, превысившие свои служебные полномочия и незаконно удерживавшие погибшего в районном отделе внутренних дел. Они боятся, что полицейские попытаются «замять» это дело.
«Зачем надо было увозить в РОВД человека за нарушение ПДД? Почему на месте не составили протокол? С какой целью моего мужа удерживали более трех часов без оснований и проводили допрос? Сердечный приступ у моего супруга случился
Кроме того, сотрудники полиции отказываются предъявить родственникам погибшего видеозапись, которая велась в патрульном авто.
Родные настаивают на проведение повторной
Тем временем, родные погибшего написали заявление на имя прокурора Аягозского района ВКО Серика Турдина. В своем письме они просят надзорный орган вмешаться в ситуацию и разобраться в причинах ЧП, случившегося в РОВД.