Задержанный за нарушение ПДД житель ВКО скончался во время допроса

Как рассказала вдова Ракымберди Кыдырмолдина Сандугаш Алдажарова, трагедия произошла 18 июня. В тот день ее 53-летний муж нарушил ПДД, выехав на полосу встречного движения на односторонней улице. Автомобиль сельчанина остановила патрульная автомашина.

«Сначала мой муж находился в патрульной полицейской машине. Там же за аналогичное нарушение был остановлен еще один автолюбитель, которому полицейские выписали протокол и отпустили. Затем на полицейском авто сотрудники увезли моего мужа в неизвестном направлении. Через полчаса, когда они вернулись, Ракымберди был в очень подавленном настроении, выглядел бледным и растерянным», — сообщила женщина.

Мужчину, несмотря на жалобы на боли в сердце, доставили в отдел внутренних дел Аягозского района.

«Это было примерно в 9.30 утра. Спустя 30 минут к отделению полиции подъехала бригада скорой помощи, которая находилась в ОВД около 20 минут. Лишь спустя четыре часа, в 14.00, родным сообщили, что мой муж скоропостижно скончался в кабинете следователя, а тело уже находится в морге», — заявила Сандугаш Алдажарова.

Как стало известно позднее, медики приехали в РОВД, когда Кыдырмолдин уже умер.

Сандугаш Алдажарова рассказала, что родные, ехавшие с Кыдырмолдиным, целый день находились на жаре возле РОВД.

«Полицейские просто издевались над ними. Этим людям по 60, 65, 70 лет, а они должны были сидеть голодные у дверей отделения полиции с самого утра до восьми вечера», — высказалась женщина.

Родственники Кыдырмолдина уверены, что в его гибели виновны сотрудники полиции, превысившие свои служебные полномочия и незаконно удерживавшие погибшего в районном отделе внутренних дел. Они боятся, что полицейские попытаются «замять» это дело.

«Зачем надо было увозить в РОВД человека за нарушение ПДД? Почему на месте не составили протокол? С какой целью моего мужа удерживали более трех часов без оснований и проводили допрос? Сердечный приступ у моего супруга случился из-за действий сотрудников полиции, которые оказывали на него давление. Он очень ответственный, дисциплинированный водитель и гражданин, он же не преступник!» — возмущается вдова погибшего.

Кроме того, сотрудники полиции отказываются предъявить родственникам погибшего видеозапись, которая велась в патрульном авто.

Родные настаивают на проведение повторной судебно-медицинской экспертизы, внутреннего расследования и возбуждении следствия по факту гибели Кыдырмолдина ОВД Аягоза. Родственники требуют, чтобы виновные в гибели Ракымберди понесли наказание.

Тем временем, родные погибшего написали заявление на имя прокурора Аягозского района ВКО Серика Турдина. В своем письме они просят надзорный орган вмешаться в ситуацию и разобраться в причинах ЧП, случившегося в РОВД.