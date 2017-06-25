Поезд «Владивосток-Москва» задержан из-за схода вагонов в Забайкалье

Владивосток, 25 июня, PrimaMedia.

Пассажирский поезд № 99 «Владивосток-Москва» задержан на Забайкальской железной дороге в связи со сходом вагонов грузового поезда на перегоне «Зилово — Зудыра» в Чернышевском районе. Состав находится на станции Могоча, пассажиры обеспечены питанием и водой. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в службе корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.

— Поезд остановлен на станции Могоча, пассажиры поезда обеспечены дополнительным питанием и питьевой водой, — пояснили в пресс-службе.

Также в ведомстве сообщили, что причиной задержки стал сход с рельс грузового поезда на перегоне «Зилово — Зудыра» в Чернышевском районе. С рельс сошли 32 вагона, в результате происшествия нарушен габарит соседнего пути.

— Движение по перегону временно приостановлено. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. В ликвидации последствий происшествия задействованы восстановительные поезда со станций Зилово, Могоча и Шилка. Принимаются все меры для скорейшего восстановления движения. На месте происшествия работает комиссия ЗабЖД. Причина происшествия устанавливается, — добавили в пресс-службе.