СМИ: группа из 142 туристов покинула район оползня в Китае накануне трагедии

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ПЕКИН, 25 июня. /ТАСС/. Группа из 142 туристов успела покинуть район схода оползня возле города Деси (юго-западная китайская провинция Сычуань) накануне трагедии. Об этом в воскресенье сообщило центральное телевидение Китая.

По его данным, туристы находились в расположенном поблизости в национальном парке Сунпингоу. «К настоящему времени установлена связь со всеми 142 туристами. По предварительно полученной информации, все они уже покинули район происшествия», — пояснил на пресс-конференции представитель местных властей.

Оползень сошел 24 июня в деревне Синьмо в районе города Деси (юго-западная провинция Сычуань) примерно в 06:00 утра по местному времени (01:00 мск). Спустя три часа в этом же районе произошел сход второго оползня. По оценкам специалистов, в общей сложности вниз сместилось около 8 тыс. кубометров грунта.