Землетрясение силой 3 балла произошло недалеко от Алматы

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 июня в 08.50 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения был расположен в 75-ти км на север от Алматы, на территории Казахстана. Магнитуда составила 4,5.

Подземные толчки силой 3 балла (по шкале МSК-64) ощущались в городе Капшагае.