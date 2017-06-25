Землетрясение силой 3 балла произошло недалеко от Алматы
Казахстанские сейсмологи зафиксировали сегодня утром землетрясение в Алматинской области, сообщает NUR.KZ.
Казахстанские сейсмологи зафиксировали сегодня утром землетрясение в Алматинской области, сообщает NUR.KZ.
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 25 июня в 08.50 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения был расположен в 75-ти км на север от Алматы, на территории Казахстана. Магнитуда составила 4,5.
Подземные толчки силой 3 балла (по шкале МSК-64) ощущались в городе Капшагае.