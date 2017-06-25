В ДТП на Ставрополье погибла семья из Франции
ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека погибли и трое ранены в результате ДТП с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.
ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека погибли и трое ранены в результате ДТП с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.
«В воскресенье водитель автомобиля Chevrolet Captiva, двигаясь в направлении Минеральных Вод, на 308 километре трассы по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовой фурой MAN. От полученных травм на месте происшествия погибли 4 человека, находившиеся в автомашине Chevrolet Captiva: 33-летние супруги и мальчик 10 лет и девочка 9 лет», — говорится в сообщении.
Как отмечается, двенадцатилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. «Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла, а грузовой съехал в кювет», — добавили в ведомстве.
«По предварительным данным, в Chevrolet находилась семья из Франции, у них
Предположительно, водитель Chevrolet мог заснуть за рулем. Водитель MAN также госпитализирован, в настоящее время обстоятельства уточняются, данные погибших и пострадавших выясняются.