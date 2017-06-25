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09:22 (мск), источник: РИА Новости

В ДТП на Ставрополье погибла семья из Франции

ПЯТИГОРСК, 25 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Четыре человека погибли и трое ранены в результате ДТП с грузовиком в Ставропольском крае, сообщает региональное управление ГИБДД.

«В воскресенье водитель автомобиля Chevrolet Captiva, двигаясь в направлении Минеральных Вод, на 308 километре трассы по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовой фурой MAN. От полученных травм на месте происшествия погибли 4 человека, находившиеся в автомашине Chevrolet Captiva: 33-летние супруги и мальчик 10 лет и девочка 9 лет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, двенадцатилетнюю девочку и четырехлетнего мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. «Удар был такой силы, что легковой автомобиль превратился в груду металла, а грузовой съехал в кювет», — добавили в ведомстве.

«По предварительным данным, в Chevrolet находилась семья из Франции, у них российско-француское гражданство. Использование детских удерживающих устройств уточняется, однако нарушение правил перевозки на лицо — вопреки нормам на заднем пассажирском сидении находились четыре человека», — отмечено в сообщении.

Предположительно, водитель Chevrolet мог заснуть за рулем. Водитель MAN также госпитализирован, в настоящее время обстоятельства уточняются, данные погибших и пострадавших выясняются.

Комментарии
5
канитель родимая
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Валерий Викторов ....
Да! это дороги не Франции
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Джон Коннор
У тебя там под носом никого не убивают? Не режут....
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