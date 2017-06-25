Ювелирные изделия и ценности на 10 млн руб. украдены из дома в Новой Москве

«24 июня в 17:07 в полицию поступило сообщение от жителя московского поселка Десеновское о том, что его дом обокрали», — сообщили в пресс-службе.

По информации МВД, неизвестный, отжав окно первого этажа, проник в дом и похитил мужские часы, ювелирные изделия и 50 тыс. рублей. Материальный ущерб составил 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».