Ювелирные изделия и ценности на 10 млн руб. украдены из дома в Новой Москве
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Неизвестный похитил ювелирные украшения и ценности на 10 млн руб. из дома в Новой Москве, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Неизвестный похитил ювелирные украшения и ценности на 10 млн руб. из дома в Новой Москве, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в
«24 июня в 17:07 в полицию поступило сообщение от жителя московского поселка Десеновское о том, что его дом обокрали», — сообщили в
По информации МВД, неизвестный, отжав окно первого этажа, проник в дом и похитил мужские часы, ювелирные изделия и 50 тыс. рублей. Материальный ущерб составил 10 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».