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09:46 (мск), источник: Интерфакс

Ювелирные изделия и ценности на 10 млн руб. украдены из дома в Новой Москве

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU — Неизвестный похитил ювелирные украшения и ценности на 10 млн руб. из дома в Новой Москве, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

«24 июня в 17:07 в полицию поступило сообщение от жителя московского поселка Десеновское о том, что его дом обокрали», — сообщили в пресс-службе.

По информации МВД, неизвестный, отжав окно первого этажа, проник в дом и похитил мужские часы, ювелирные изделия и 50 тыс. рублей. Материальный ущерб составил 10 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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