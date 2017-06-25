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09:59 (мск), источник: РБК

Жертвами взрыва цистерны с топливом в Пакистане стали более 123 человек

Более 123 человек стали жертвами взрыва на востоке Пакистана, где загорелась и взорвалась автоцистерна с топливом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в городе Бахавалпур (провинция Пенджаб) на востоке Пакистана. На повороте на трассе автоцистерна перевернулась, по дорожному полотну разлилось топливо.

Местный телеканал Geo TV со ссылкой на сотрудников спасательных служб указывает, что вокруг машины собрались местные жители, которые решили собрать горючее. Некоторые из находившихся там людей курили сигареты. Как отметили собеседники телеканала, это и могло спровоцировать возгорание и последующий за ним взрыв.

Огонь распространился и охватил десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. Телеканал отмечает, что в результате случившегося погибли, по меньшей мере, 140 человек. Еще около 40 были доставлены в больницы с сильными ожогами 70% тела, многие из них находятся в критическом состоянии.

Огнем оказались охвачены десятки автомобилей, включая 75 мотоциклов и четыре машины. К настоящему моменту пожар удалось локализовать, однако движение по трассе все еще не восстановлено.

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