Тополиный пух стал причиной возгорания припаркованного такси в Комсомольске-на-Амуре
Огонь повредил колесо, фары и часть корпуса автомобиля.
Огонь повредил колесо, фары и часть корпуса автомобиля.
Хабаровск, 25 июня, AmurMedia.
Во многих населенных пунктах Хабаровского края высажены тополя, которые летом заполоняют улицы пухом. Но кроме аллергических реакций среди чувствительных к нему людей, белых хлопья ещё и пожароопасны. Один из таких случаев произошёл в
Во время профилактического рейда дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Прибывший пожарный расчет 8 отряда ФПС МЧС России по Хабаровскому краю быстро справился с загоранием машины. Автомобиль был спасен. Хозяина транспортного средства на месте не было, но, по визуальной оценке, можно сказать, что большого ущерба удалось избежать. Огонь повредил колесо, фары и часть корпуса. Материальный ущерб устанавливается.
«Стоит напомнить, что сжигание пуха является нарушением правил пожарной безопасности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации такие действия могут повлечь административную ответственность, а в случае возникновения пожара, в зависимости от суммы ущерба, и уголовную ответственность. Кроме того, виновнику пожара предстоит возместить сумму ущерба, причиненного третьему лицу», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.
Согласно данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в 2016 году на территории края за лето было зарегистрировано 162 загорания, причиной которых стал тополиный пух. В этом году сотрудниками Государственного пожарного надзора также уже зафиксировано несколько таких загораний.