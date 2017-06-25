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11:36 (мск), источник: AmurMedia.ru

Тополиный пух стал причиной возгорания припаркованного такси в Комсомольске-на-Амуре

Огонь повредил колесо, фары и часть корпуса автомобиля.

Хабаровск, 25 июня, AmurMedia.

Во многих населенных пунктах Хабаровского края высажены тополя, которые летом заполоняют улицы пухом. Но кроме аллергических реакций среди чувствительных к нему людей, белых хлопья ещё и пожароопасны. Один из таких случаев произошёл в Комсомольске-на-Амуре, где огонь от тополиного пуха перекинулся на стоящий во дворе автомобиль, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Во время профилактического рейда дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Комсомольску-на-Амуре ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Николай Гоц увидел, как мужчина лет 30 поджигает пух во дворе. Огонь быстро распространился по «белой пелене» и перекинулся на рядом стоящий автомобиль. Сотрудник МЧС России присёк опасные действия местного жителя, незамедлительно вызвал пожарную охрану и попытался установить личность нарушителя, однако тот сбежал в подъезд жилого дома.

Прибывший пожарный расчет 8 отряда ФПС МЧС России по Хабаровскому краю быстро справился с загоранием машины. Автомобиль был спасен. Хозяина транспортного средства на месте не было, но, по визуальной оценке, можно сказать, что большого ущерба удалось избежать. Огонь повредил колесо, фары и часть корпуса. Материальный ущерб устанавливается.

«Стоит напомнить, что сжигание пуха является нарушением правил пожарной безопасности. Согласно Кодексу об административных правонарушениях в Российской Федерации такие действия могут повлечь административную ответственность, а в случае возникновения пожара, в зависимости от суммы ущерба, и уголовную ответственность. Кроме того, виновнику пожара предстоит возместить сумму ущерба, причиненного третьему лицу», — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Алексей Яковлев.

Согласно данным Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, в 2016 году на территории края за лето было зарегистрировано 162 загорания, причиной которых стал тополиный пух. В этом году сотрудниками Государственного пожарного надзора также уже зафиксировано несколько таких загораний.

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