Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: неожиданные заявления Макрона про Путина и Россию
Генетики объяснили, почему одни люди умнее других
«Ситуация кардинально изменится»: эксперт сделал прогноз по евро
В чем секрет феноменальной популярности спиннеров
Ответ России на новые санкции США последовал на следующий день
«Я государству не доверяю. Меня уже много обманывали»Истории москвичей, желающих и не желающих попасть в программу реновации
Расмуссен: Путин проиграет эту битву НАТО
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
Аваков: Бойцы ВСУ массово кончают с собой по возвращении из АТО
ЛНР о подробностях атаки ВСУ: Шли внаглую
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
1450-летие Николь Кидман
10Умер Гельмут Коль
11:28 (мск), источник: ИА REGNUM

В Иркутской области экипаж Бе-200 спас из кольца огня 20 пожарных

Отряд пожарных-парашютистов оказался в кольце огня при тушении лесных пожаров.

Экипаж самолёта Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов, которые оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров, бушующих в Иркутской области. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что в Качугском районе Иркутской области экипаж самолёта-амфибии Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов. Спасатели, задействованные в тушении пожаров, оказались в огненном кольце. Экипаж воздушного судна в условиях сильной задымленности смог прийти на выручку и остановить быстро распространяющий верховой пожар.

Уточняется, что группа из 20 пожарных-парашютистов успешно ликвидировала два крупных лесных пожара, но оказалась в огненном кольце.

Экипаж самолёта Бе-200 МЧС России в этот момент совершал сброс воды над лесным пожаром в соседнем Слюдянском районе. Узнав, что пожарные-парашютисты попали в кольцо огня, командир Бе-200 Александр Марнохай принял решение без дозаправки направиться в Качугский район на выручку товарищей, — рассказал Марнохай.

В итоге огонь стих только после третьего сброса воды. Совместными усилиями с наземной группировкой пожар удалось ликвидировать.

Напомним, на территории Иркутской области, Забайкальского края, Бурятии и в Кежемском районе Красноярского края действует режим чрезвычайной ситуации из-за сильных лесных пожаров.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Глава ЦРУ: РФ десятилетиями пыталась подорвать демократию в США
Число жертв возгорания бензовоза в Пакистане выросло до 140
Сборная России по футболу записала видеообращение к фанатам
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
Рогозин в шутку предложил построить в Сербии деревянные С-300
В Германии появились купюры номиналом в ноль евро
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Евгения Васильева стала секретарем ТСЖ элитного дома
В Петербурге подорожают коммунальные услуги
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь