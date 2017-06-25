В Иркутской области экипаж Бе-200 спас из кольца огня 20 пожарных

Экипаж самолёта Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов, которые оказались в огненном кольце при тушении лесных пожаров, бушующих в Иркутской области. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что в Качугском районе Иркутской области экипаж самолёта-амфибии Бе-200 МЧС России спас 20 пожарных-парашютистов. Спасатели, задействованные в тушении пожаров, оказались в огненном кольце. Экипаж воздушного судна в условиях сильной задымленности смог прийти на выручку и остановить быстро распространяющий верховой пожар.

Уточняется, что группа из 20 пожарных-парашютистов успешно ликвидировала два крупных лесных пожара, но оказалась в огненном кольце.

Экипаж самолёта Бе-200 МЧС России в этот момент совершал сброс воды над лесным пожаром в соседнем Слюдянском районе. Узнав, что пожарные-парашютисты попали в кольцо огня, командир Бе-200 Александр Марнохай принял решение без дозаправки направиться в Качугский район на выручку товарищей, — рассказал Марнохай.

В итоге огонь стих только после третьего сброса воды. Совместными усилиями с наземной группировкой пожар удалось ликвидировать.