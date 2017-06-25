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11:21 (мск), источник: ДЕЙТА

Возгорание авто привело к падению опоры ЛЭП во Владивостоке (фото)

Опора ЛЭП упала на автостоянку во Владивостоке, об этом сообщает ИА «Дейта.ру».

Специалисты филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» занимаются устранением повреждений энергооборудования в районе автостоянки по адресу Сабанеева, 16.

Сегодня утром произошел обрыв проводов в районе автостоянки по адресу Сабанеева, 16.

Как рассказали энергетики, произошло возгорание автомобиля, припаркованного в 20 сантиметрах от опоры линии электропередачи 6 кВ подстанции «Мингородок», что привело к разрушению бетонного основания опоры и стало причиной обрыва проводов на территории автостоянки. В зоне падения проводов ЛЭП повреждения получили несколько авто. Никто из людей не пострадал. На место была вызвана полиция.

Потребители оперативно были переведены на резервные источники питания. Электроснабжение потребителей от объектов приморского филиала ДРСК осуществляется в штатном режиме. Сейчас энергетикам предстоит установить опору ЛЭП и подвесить провод на территории автостоянки.

Как отмечают специалисты, к таким последствиям привело полное игнорирование постановления Правительства № 160 2009 года. Документ регулирует особые условия нахождения объектов в охранных зонах ЛЭП. Собственник автостоянки, начиная с 2015 года, получал уведомления о незаконности постройки и необходимости сноса размещенного объекта. По закону материальную ответственность за ущерб, причиненный энергооборудованию и автомобилям, несет собственник автостоянки.

Ирина Петрова.

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