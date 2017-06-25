Инспектора труда осудили на 3,5 года тюрьмы в Караганде

Казыбекбийский районный суд по уголовным делам Караганды признал Абзала Байсалбаева виновным по статье «Покушение к мошенничеству, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения» УК РК.

«Байсалбаеву Абзалу назначено наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев, с конфискацией имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путемлибо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах, в органах местного самоуправления, государственных организациях и организациях, в уставном капитале которых доля государства составляет более пятидесяти процентов», — сообщили в суде.

Кроме того, суд взыскал с Байсалбаева процессуальные издержки за производство судебной почерковедческой экспертизы по делу в размере 56 тысяч тенге в доход государства.

Напомним, 10 февраля текущего года чиновника задержали по подозрению в получении взятки от работника «Казахмыс». Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по Карагандинской области изобличен руководитель отдела контроля трудового законодательства по городам Жезказган, Сатпаев, Каражал, Улытаускому, Жанааркинскому районам Байсалбаев А. Байсалбаева подозревали в получении взятки в размере 640 000 тенге от работника ТОО «Корпорация Казахмыс» за выдачу положительного заключения по факту проведенной проверки по вопросам соблюдения трудового законодательства на предприятии. Байсалбаев был задержан и водворен в ИВС УВД Караганды.