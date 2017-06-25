В Абинском районе произошло смертельное ДТП

Подробности и причины происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Mazda не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик Sinotruk. В ДТП погиб 39-летний пассажир иномарки, водитель госпитализирован.