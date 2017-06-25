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14:00 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Абинском районе произошло смертельное ДТП

Около часа ночи в Абинском районе на автодороге Краснодар — Новороссийск произошло смертельное ДТП.

По предварительной информации, 31-летний водитель автомобиля Mazda не выдержал безопасную дистанцию и врезался в движущийся впереди грузовик Sinotruk. В ДТП погиб 39-летний пассажир иномарки, водитель госпитализирован.

Подробности и причины происшествия устанавливаются, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе краевого ГУ МВД России.

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