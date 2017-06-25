Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученые усомнились в теории эволюции после находки на Алтае
Болезни сердца назвали платой за способность размножаться
Глава МВД сообщил об итогах экспертизы крови «пьяного» ребенка
53-летняя звезда сериала «Друзья» хочет родить ребенка
Роструд объяснил зарплату в 3600 руб., которая удивила Путина
Новый этап «Турецкого потока»: сколько стоит и кто финансирует? Путин дал старт стыковке частей газопровода и поздравил Эрдогана
Расмуссен: Путин проиграет эту битву НАТО
Савченко прокомментировала визит Порошенко в США
Август 1941: тайна танкового погрома под Ленинградом
Внедорожный Mustang: новые причуды арабских шейхов
Недовольный промокший Медведев стал объектом для шуток – СМИ
Кучма об экономике Украины: Разваливаемся начисто!
У известной 43-летней актрисы роман с 21-летним парнем (фото)
Виктория Сваровски вышла замуж в платье весом 46 кг (фото)
ВКС РФ добили боевиков, выживших после удара «Калибров» - СМИ
Недовольный промокший Медведев стал объектом шуток
Сделки с жильем будут заверять нотариусы
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
12«Смерть стоит того, чтобы жить»
12:32 (мск), источник: 112.ua

В Донецкой обл. пронесся смерч

В селе Заря Донецкой области пронесся мощный смерч. Об этом свидетельствует видео, опубликованное очевидцами природного явления в YouTube.

Отмечается, что событие произошло 23 июня недалеко от поселка.

На видео, в частности, зафиксировано, как мощный атмосферный вихрь появился в грозовом облаке и поднимал в воздух деревья и предметы.

О пострадавших не сообщается. Однако местные СМИ заявили, что стихией уничтожено 10 гектаров посева подсолнечника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Одесской области пограничники нашли украденные в Португалии и Венгрии автомобили
Эрдоган ответил на требование закрыть военную базу в Катаре
Пушков заявил о «демоне разрушения» в конгрессе США
СМИ: ВВС Израиля ударили по «Джебхат ан-Нусре», а не армии Сирии
Сборная России по футболу записала видеообращение к фанатам
Американский боец нокаутировал Федора Емельяненко
Рогозин в шутку предложил построить в Сербии деревянные С-300
Автомобиль въехал в толпу людей в английском Ньюкасле
Спорт
Сборная России завершила выступление на Кубке конфедераций Официальные лица и главный тренер команды Станислав Черчесов остались довольны самоотдачей игроков и прогрессом, которого удалось достичь с августа прошлого года
Авто
«Манекен» — новый опасный способ «развода» на дороге «Авто Mail.Ru» предупреждает: мошенники придумали новый способ «заработка», жертвами которого могут стать водители грузовиков
Hi-Tech
iPhone 7 Plus подешевел на треть в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru выяснили, что смартфон продается на 34% дешевле, чем при старте продаж
Кино
Билан честно рассказал о взятках в шоу «Голос» и «Голос. Дети» Певец и наставник популярных музыкальных конкурсов дал откровенное интервью, в котором ответил на самые животрепещущие вопросы поклонников
Недвижимость
«Ловушки» для покупателей в торговых центрах
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Цены на жилье «заморозились» минимум на 10 лет
Как продать или купить гараж?
Леди
Какие пластические операции делали Монро, Дитрих и другие дивы Голливуда XX века Была ли красота див старого Голливуда «естественной» или матушка-природа работала в паре с пластическими хирургами?
Дети
Выпускница со сцены заявила о «липовой» медали одноклассницы Теперь специальная комиссия проверит все работы медалистов в этом районе.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь