В Донецкой обл. пронесся смерч
В селе Заря Донецкой области пронесся мощный смерч. Об этом свидетельствует видео, опубликованное очевидцами природного явления в YouTube.
В селе Заря Донецкой области пронесся мощный смерч. Об этом свидетельствует видео, опубликованное очевидцами природного явления в YouTube.
Отмечается, что событие произошло 23 июня недалеко от поселка.
На видео, в частности, зафиксировано, как мощный атмосферный вихрь появился в грозовом облаке и поднимал в воздух деревья и предметы.
О пострадавших не сообщается. Однако местные СМИ заявили, что стихией уничтожено 10 гектаров посева подсолнечника.