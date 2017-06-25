В Воронеже угонщика Hyundai Tucson удалось найти по татуировке на шее

18 июня в полицию Воронежа обратился 50-летний местный житель. Он заявил, что у него угнали его Hyundai Tucson.

Кроссовер был припаркован во дворе многоэтажки на улице Комарова. Оказалось, что совершеннолетний сын хозяина авто распивал во дворе спиртное с неизвестным мужчиной. В разговоре он показал на иномарку и сказал, что она принадлежит его семье.

Когда сын владельца иномарки отвлекся, то его новый знакомый похитил у него ключи от авто. Позже Hyundai Tucson угнали.

Найти подозреваемого смогли по татуировке. Сын владельца авто запомнил, что у его собутыльника была татуировка на шее. Подозреваемым оказался 28-летний мужчина. До этого он уже был не раз судим.

«В отделе полиции задержанный признался и пояснил, что бросил машину в Советском районе», — рассказали в пресс-службе регионального МВД.

Подозреваемый сейчас в изоляторе. Ему грозит за угон до 5 лет колонии.