Очевидцы публикуют видео аварии с танком в центре Минска

Авария произошла на проспекте Независимости, недалеко от станции метро «Московская».

В результате ДТП никто не пострадал, боевая машина получила повреждения.

Официальной информации о причинах случившегося нет. В Минобороны Беларуси инцидент не комментируют. Также нет комментариев от ГАИ.

СМИ сообщают, что возможной причиной ДТП стала техническая неисправность танка.

Вместе с тем, в сети появилась петиция, под которой белорусы ставят свои подписи за отмену военных парадов в Минске и переносе их на военные полигоны.