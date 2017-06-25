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13:01 (мск), источник: Sputnik.by

Очевидцы публикуют видео аварии с танком в центре Минска

Вечером в субботу, 24 июня, в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие: танк Т-72, который ехал в колонне военной техники на первую генеральную репетицию парада ко Дню Независимости, на большой скорости вылетел за пределы проезжей части, затем врезался в фонарный столб и дерево.

Источник: Sputnik.by

Авария произошла на проспекте Независимости, недалеко от станции метро «Московская».

В результате ДТП никто не пострадал, боевая машина получила повреждения.

Официальной информации о причинах случившегося нет. В Минобороны Беларуси инцидент не комментируют. Также нет комментариев от ГАИ.

СМИ сообщают, что возможной причиной ДТП стала техническая неисправность танка.

Вместе с тем, в сети появилась петиция, под которой белорусы ставят свои подписи за отмену военных парадов в Минске и переносе их на военные полигоны.

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