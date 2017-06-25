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12:58 (мск), источник: Informburo.kz

В Костанае вторые сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика

Родные и близкие Ришата Харикоглу просят помочь в поисках 10-летнего школьника.

В последний раз с родными и близкими Ришат Харикоглу был на связи в 12 часов дня 24 июня. Мальчик, побывав в гостях у тёти в районе дач, отправился домой. Но до дома так и не дошёл. Школьника очевидцы видели живым и здоровым в районе пригородного посёлка Киевский, сообщает портал alau.kz.

«Он играл с другими детьми во дворе, потом ребята уехали, он остался один. Ришат позвонил маме, сказал, что всё хорошо. А когда его стали звать на обед, уже его нигде не было, — рассказала родственница мальчика Ирина. — Мы сразу обратились в полицию. По приметам нам сказали, что его видели возле магазина в районе посёлка Киевский. Мы приехали туда минут через 40 после сообщения, но там его уже не было».

В данный момент поисковые работы ведутся в крупном садоводческом кооперативе Костаная «Садовод-строитель». По сообщениям свидетелей, мальчика видели именно в этом дачном массиве.

Родные и близкие пропавшего Ришата Харикоглу просят очевидцев, видевших 10-летнего мальчика, сообщить информацию в полицию по номеру 102.

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