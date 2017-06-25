В Сочи ликвидировали подтопление федеральной трассы

Участок автодороги А-147 Джубга — Сочи оказался затоплен в районе санатория «Красный штурм».

«Произошло подтопление 100-метрового участка дороги, что привело к ограничению движения по одной полосе продолжительностью менее 2,5 часов. Залповый дождь вынес грязевые массы в ливневую систему, приведя к заиливанию придорожного лотка водоотведения, вследствие чего вода начала поступать на проезжую часть», — пояснили в пресс-службе управления федеральных дорог «Черноморье».

В 9:30 дорожники приступили к расчистке системы водоотведения, для сбора воды с проезжей части применили мотопомпу. Всю воду с дороги удалось убрать к 11:30, и движение было возобновлено в штатном режиме.

«Ситуация носит частный характер: объемы выпавших локально осадков сопоставимы с проявлениями неблагоприятного погодного явления, информация об угрозе которого соответствующими организациями предоставлена не была», — добавили в управлении.