Самолет AirAsia «трясло, как стиральную машину»

По словам пилота, решение вернуться в Перт через 90 минут после вылета было принято «по техническим причинам».

«По реакции экипажа было заметно, что все очень плохо», — сказала телеканалу Эй-би-си пассажир Софи Николас.

Самолет успешно приземлился в 10:00 по местному времени в воскресенье (02:00 по Гринвичу).

«Я плакала, многие люди плакали, пытались звонить мамам и прочее, но мы, по сути, ничего не могли поделать, нам оставалось только ждать и верить капитану, — рассказала Николас. — Когда мы приземлились, все громко аплодировали».

Как сообщил Эй-би-си, к северу от Перта в готовность были приведены морские аварийно-спасательные службы — на случай посадки на воду.