Самолет AirAsia «трясло, как стиральную машину»
Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia X, следовавший рейсом в
Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia X, следовавший рейсом в
По словам пилота, решение вернуться в Перт через 90 минут после вылета было принято «по техническим причинам».
«По реакции экипажа было заметно, что все очень плохо», — сказала телеканалу
Самолет успешно приземлился в 10:00 по местному времени в воскресенье (02:00 по Гринвичу).
«Я плакала, многие люди плакали, пытались звонить мамам и прочее, но мы, по сути, ничего не могли поделать, нам оставалось только ждать и верить капитану, — рассказала Николас. — Когда мы приземлились, все громко аплодировали».
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