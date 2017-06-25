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13:51 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Самолет AirAsia «трясло, как стиральную машину»

Самолет малайзийской авиакомпании AirAsia X, следовавший рейсом в Куала-Лумпур, был вынужден развернуться назад в Австралию из-за проблем с двигателем. По словам пассажиров, лайнер «трясло как стиральную машину».

По словам пилота, решение вернуться в Перт через 90 минут после вылета было принято «по техническим причинам».

«По реакции экипажа было заметно, что все очень плохо», — сказала телеканалу Эй-би-си пассажир Софи Николас.

Самолет успешно приземлился в 10:00 по местному времени в воскресенье (02:00 по Гринвичу).

«Я плакала, многие люди плакали, пытались звонить мамам и прочее, но мы, по сути, ничего не могли поделать, нам оставалось только ждать и верить капитану, — рассказала Николас. — Когда мы приземлились, все громко аплодировали».

Как сообщил Эй-би-си, к северу от Перта в готовность были приведены морские аварийно-спасательные службы — на случай посадки на воду.

Представители лоу-костера AirAsia X пока никак не прокомментировали случившееся. В результате инцидента никто не пострадал.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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