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22:07 (мск), источник: "Российская газета"

В Омске охранник рынка заблокировал проезд скорой помощи

В Омске охранник рынка пытался не пропустить автомобиль скорой медицинской помощи на парковку. Сотрудники СУ СК РФ по Омской области начали доследственную проверку по этому факту.

Как сообщили «РГ» в региональном Следственном управлении Следственного комитета РФ, в субботу, 24 июня, на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик о том, как охранник Ленинского рынка на пускает автомобиль реанимации. Впоследствии его растиражировали несколько средств массовой информации.

Очевидцу удалось снять на камеру из окна своего автомобиля, как машина «скорой» пытается проехать на парковку торговой галереи между заграждающих столбиков, но охранник берет один из них в руки и становится перед реанимобилем, преграждая ему путь. Это вызвало возмущение прохожих, после чего сотрудник ЧОП все-таки пропускает автомобиль медиков.

По предварительным данным, инцидент произошел в Омске на территории торгового комплекса на улице Рождественского, где в этот день проходила губернская ярмарка. Бригада возвращалась с вызова на подстанцию скорой помощи, расположенную по адресу Рождественского, 4 — примерно в 350 метрах от парковки. В связи с ярмаркой свободный проезд был закрыт, поэтому реанимобилю пришлось двигаться через парковку торговой галереи.

В ходе проверки следователи опросят очевидцев конфликта и установят его причины, после чего будет принято решение о том, должен ли охранник привлекаться к ответственности.

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