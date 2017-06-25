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15:49 (мск), источник: Tengrinews

Прокурор рассказал подробности неудавшегося похищения невесты на рынке в Актобе

Руководитель Аппарата прокуратуры Актюбинской области Жасулан Даулембаев рассказал подробности неудавшейся попытки похищения невесты в Актобе, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что в Актобе случайные прохожие защитили девушку от двух парней, пытавшихся выкрасть ее с целью женитьбы.

Подъехав к Центральному рынку, двое молодых людей попытались насильно затащить ее в автомобиль. Прохожие спасли девушку от парней и вызвали полицию.

«Друзья, хочу внести ясность в истории с попыткой похищения девушки в Актобе. Действительно, похищение невесты в чистом виде для нас диковинка. У нас этот обычай вспоминается и используется больше из материальных соображений, не нужно проводить “кыз узату” и “кудалык”. Иногда на это идут, если со свадьбой не согласны родители невесты, но одно ясно, что невеста хочет замуж за псевдопохитителя. Так начиналось и 14 июня, когда два парня из Хромтау объявили всем о том, что привезут невесту, и родственники готовились к торжествам. В последний момент молодые поругались, и девушка отказалась выходить замуж. Парень, чтобы не расстраивать своих родных и назло своей девушке, недолго думая, решил украсть первую попавшуюся на рынке девушку», — написал Даулембаев на своей странице в Facebook.

«Именно то обстоятельство, что такое у нас не принято, не дало реализоваться планам похитителей, и охрана рынка их задержала. Расследование по делу в течение недели закончили, дело направили в суд. Сейчас “жених” и его друг ждут суда», — заключил сотрудник прокуратуры региона.

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