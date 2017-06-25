Омский Следком начал проверку из-за непропуска «скорой» охранником на рынке

Следственный комитет по Омской области заинтересовался инцидентом, произошедшим 24 июня на Ленинском рынке. Охранник отказался пропустить «скорую помощь» на территорию рынка и поставил перед спецмашиной парковочные столбики. Водитель и секьюрити устроили словесную перепалку, в спор вмешались прохожие. В итоге охранник все же пропустил спасательный автомобиль.

Как сообщили порталу Om1.ru в Следственном комитете, организована проверка.

Выяснилось, что в тот день спецмашина возвращалась с вызова на подстанцию «скорой помощи», которая находится рядом с Ленинским рынком на улице Рождественского в доме № 4, и проезд пролегал через парковку. В этот же день здесь была Губернская ярмарка и охраннику были даны указания не пропускать автомобили, но приказ вряд ли касался спецмашин.

Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:

— От непропуска «скорой» охранником никто не пострадал, медики ехали не на вызов, в машине не было пациента.

Следственному комитету предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего и правомерность действий секьюрити. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.