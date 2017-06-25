Омский Следком начал проверку из-за непропуска «скорой» охранником на рынке
Секьюрити не пропустил «скорую помощь»
Секьюрити не пропустил «скорую помощь»
Следственный комитет по Омской области заинтересовался инцидентом, произошедшим 24 июня на Ленинском рынке. Охранник отказался пропустить «скорую помощь» на территорию рынка и поставил перед спецмашиной парковочные столбики. Водитель и секьюрити устроили словесную перепалку, в спор вмешались прохожие. В итоге охранник все же пропустил спасательный автомобиль.
Как сообщили порталу Om1.ru в Следственном комитете, организована проверка.
Выяснилось, что в тот день спецмашина возвращалась с вызова на подстанцию «скорой помощи», которая находится рядом с Ленинским рынком на улице Рождественского в доме № 4, и проезд пролегал через парковку. В этот же день здесь была Губернская ярмарка и охраннику были даны указания не пропускать автомобили, но приказ вряд ли касался спецмашин.
Лариса Болдинова, старший помощник руководителя СУ СКР по Омской области:
— От непропуска «скорой» охранником никто не пострадал, медики ехали не на вызов, в машине не было пациента.
Следственному комитету предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего и правомерность действий секьюрити. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.